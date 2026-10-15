‘हनुमान अंश’ के बाद खुलेगा देवरहा बाबा के रहस्यमयी जीवन का रहस्य, देवरिया आश्रम से मिली अनुमति

एसके सिंह, देवरिया। आस्था, अध्यात्म और रहस्य का अनूठा संगम माने जाने वाले संत देवरहा बाबा की जीवनगाथा अब बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। ‘हनुमान अंश’ के बाद आध्यात्मिक विषयों पर सिनेमा की बढ़ती दिलचस्पी के बीच देवरहा बाबा पर आधारित फिल्म ‘मचान बाबा’ बनाने की तैयारी है।

फिल्म बनाने में लगी एक निर्माता कंपनी का प्रतिनिधिमंडल नोएडा से मईल स्थित देवरहा बाबा आश्रम पहुुुंचे और उनके शिष्य एवं वर्तमान में आश्रम के महंत श्याम सुंदर दास से मुलाकर इसके लिए अनुमति मांगी। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे भी शामिल थे। महंत की मौखिक सहमति मिलने के बाद विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

देवरिया की धरती से गहरा जुड़ाव देवरिया की धरती से गहरा जुड़ाव रखने वाले देवरहा बाबा का व्यक्तित्व लंबे समय से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। नदी किनारे ऊंचे मचान पर रहना, वहीं से भक्तों को दर्शन देना और उनके जीवन से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं उनकी पहचान का हिस्सा बन गईं।

उनकी आयु को लेकर भी अलग-अलग दावे प्रचलित रहे हैं। हालांकि, इन दावों की सर्वमान्य ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। ऐसे में फिल्म के जरिए उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को किस तरह प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर दर्शकों की निगाह रहेगी।

जार्ज पंचम से इंदिरा गांधी तक के प्रसंगों पर शोध फिल्म निर्माताओं के मुताबिक, ‘मचान बाबा’ की कहानी केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें देवरहा बाबा की जीवनशैली, साधना, आध्यात्मिक प्रभाव और देश की प्रमुख हस्तियों से जुड़े प्रसंगों को शोध के आधार पर सामने लाने की तैयारी है।