देवरिया में इंजेक्शन डिब्बे में मिले नवजात के मांस के टुकड़े, दवाइयां भी बरामद

जागरण संवाददाता, सलेमपुर, (देवरिया)। सलेमपुर-देवरिया मुख्य मार्ग पर मनिहारी गांव के समीप रविवार को इंजेक्शन के एक डिब्बे में खून से लथपथ नवजात के मांस के टुकड़े मिले । डिब्बे से खून निकलता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डिब्बा खोलकर जांच की तो उसमें मांस के टुकड़ों के साथ कुछ दवाइयां भी मिलीं। देखने में दवाइयां गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली प्रतीत हो रही थीं।

मनिहारी गांव के कुछ लोगों ने रविवार को सड़क पर पड़े एक डिब्बे से खून निकलता देख कोतवाली पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें खून से लथपथ मांस के दो टुकड़े मिले। साथ में कुछ दवाइयां, कतरन और ग्लव्स भी थे।