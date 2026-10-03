देवरिया में पूर्व सपा विधायक मनबोध प्रसाद समेत परिवार के 14 लोगों पर FIR दर्ज, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में शुक्रवार देर रात कोतवाली पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद समेत उनके परिवार के 14 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

कोतवाली क्षेत्र के रौनी गंगा चक गांव निवासी सीमा देवी पत्नी राजकुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 16 अगस्त की शाम गांव के ही एक दर्जन से अधिक लोग गोलबंद होकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड लेकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपितों ने घर की खिड़की तोड़ दी और वहां रखी ईंटें उठाकर ले जाने लगे।

सीमा देवी और परिवार के एक सदस्य ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। अधिक संख्या में लोगों को देखकर सीमा देवी और परिवार के सदस्य जान बचाने के लिए घर के अंदर भागे। आरोप है कि हमलावर घर में भी घुस गए और मारपीट करने लगे। इस दौरान सीमा देवी की जेठानी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं।