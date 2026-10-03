देवरिया में घर के बाहर खेलते समय हुआ हादसा, दो-तीन घंटे बाद तलाश में गड्ढे में दिखाई दिया पैर

संवाद सूत्र, बैतालपुर, (देवरिया)। गौरीबाजार के उधोपुर गांव में खुली शौचालय टंकी में गिरकर पांच वर्षीय मासूम कन्हैया गौतम उर्फ कल्लू की मौत हो गई। घर के बाहर खेलते समय वह बिना ढक्कन की टंकी में गिर गया। दो-तीन घंटे बाद तलाश के दौरान स्वजन को टंकी में उसका पैर दिखाई दिया। आनन-फानन उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

गांव निवासी मंजेश का पुत्र कन्हैया घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान वह शौचालय की खुली टंकी में गिर गया। काफी देर तक उसके दिखाई नहीं देने पर स्वजन ने तलाश शुरू की। टंकी के पास पहुंचने पर उसमें कन्हैया का पैर दिखाई दिया। स्वजन ने उसे बाहर निकाला और बैतालपुर स्थित निजी चिकित्सक के पास ले गए। वहां से चिकित्सक ने उसे देवरिया ले जाने की सलाह दी। स्वजन मेडिकल कालेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया।



ढक्कन के अभाव में हुआ हादसा

स्वजन और ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब एक वर्ष पहले शौचालय की टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन उस पर सुरक्षा ढक्कन नहीं लगाया गया। खुली टंकी को लेकर ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।