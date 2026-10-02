देवरिया कलेक्ट्रेट में पूर्व सैनिक ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने पेट्रोल भरा गैलन छीनकर बचाया

जागरण संवाददाता, देवरिया। पैतृक जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर भाटपाररानी तहसील क्षेत्र के भिंगारी बाजार निवासी करीब 70 वर्षीय पूर्व सैनिक सत्येंद्र शाही शुक्रवार को पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और आत्मदाह का प्रयास किया।

वह शरीर पर पेट्रोल उड़ेलने के लिए गैलन का ढक्कन खोल ही रहे थे कि डीएम कार्यालय परिसर में तैनात होमगार्ड और पुलिसकर्मियों की नजर पड़ गई। पुलिस ने तत्काल उनके हाथ से गैलन छीन लिया और उन्हें कोतवाली ले गई। वहां समझाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।

सत्येंद्र शाही सुबह करीब 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे। वह शोर मचा रहे थे कि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर यहीं जान दे देंगे। आवाज सुनकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और होमगार्ड सतर्क हो गए। इसी दौरान वह पेट्रोल से भरे गैलन का ढक्कन खोलने लगे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर गैलन अपने कब्जे में ले लिया।