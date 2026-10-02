देवरिया में RSS स्वयंसेवक की हत्या में प्रभारी निरीक्षक, SI समेत चार निलंबित

जागरण संवाददाता, देवरिया। आरएसएस स्वयंसेवक रामेश्वर तिवारी की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने लार के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक राम मूरत तथा दो कांस्टेबल चंद्रभान और प्रीतम को निलंबित कर दिया है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है।

लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा गांव में गुरुवार की शाम पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाई गई सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर रामेश्वर तिवारी और उनके पट्टीदारों के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर पट्टीदारों ने रामेश्वर तिवारी की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कालेज लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।