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देवरिया में बारिश के बीच वीबीजी रामजी पोर्टल पर मजदूरों की फर्जी हाजिरी, जांच के आदेश

By Shyamnarayan Mishra Edited By: Vivek Shukla
Published: Fri, 02 Oct 2026 11:43 AM (IST)

देवरिया में मूसलाधार बारिश के दौरान वीबीजी रामजी पोर्टल पर 13,754 मजदूरों की फर्जी हाजिरी दर्ज की गई, जबकि मौके ...और पढ़ें

तीन दिन में 6,367 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

तीन दिन में 6,367 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. बारिश में भी वीबीजी रामजी पोर्टल पर हजारों मजदूरों की हाजिरी।

  2. मौके पर सड़क निर्माण और पौधरोपण का कोई काम नहीं मिला।

  3. अधिकारियों ने फर्जीवाड़े की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, देवरिया। 25 से 27 सितंबर तक जिले में मूसलधार बारिश होती रही। गांवों में घरों से निकलना मुश्किल था। खेत-पगडंडियां पानी से लबालब थीं और कई स्थानों पर जलभराव से आवागमन प्रभावित था।

इसी दौरान वीबीजी रामजी पोर्टल के मस्टर रोल में 13,754 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होती रही। पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार इन मजदूरों ने इन तीन दिनों में सड़क निर्माण और पौधरोपण का कार्य किया। बारिश के बीच दर्ज इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की हाजिरी अब सवालों के घेरे में है।

पोर्टल पर 25 सितंबर को सर्वाधिक 6,367 मजदूरों की हाजिरी लगी। इन्हें 769 परियोजना में कार्य करना दिखाया गया है। इसी तरह से 26 सितंबर को 383 परियोजनाओं पर 2,564 और 27 सितंबर को 685 परियोजनाओं पर 4,823 मजदूरों को कार्य करते दर्शाया गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन तीन दिनों में क्रमश: 16.6, 20.6 और 75.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

खासकर 25 सितंबर को हुई बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। इसके बावजूद पोर्टल पर हजारों मजदूरों के काम करने का आंकड़ा दर्ज है। जागरण टीम ने पोर्टल पर दर्ज कुछ कार्यों की मौके पर पड़ताल की तो कई जगह मस्टर रोल में दर्ज काम और मौके नहीं होने पाए गए हैं।

कुंडावल हरी : पुरानी सड़क पर दर्ज हुआ नया काम
भागलपुर ब्लाक के कुंडावल हरी में 27 सितंबर को वीरेंद्र के चक से सुरेंद्र के चक तक चकरोड निर्माण के नाम पर 10 मजदूरों की हाजिरी दर्ज है। इसमें नवनाथ ठाकुर, निर्मला देवी, मीना, पार्वती आदि के नाम शामिल हैं। मौके पर सड़क के दोनों तरफ फसल खड़ी मिली। ग्रामीणों ने बताया कि पुरानी सड़क को ट्रैक्टर से जोतकर नया काम दिखाया गया है।

गांव के गेनू प्रसाद ने बताया कि मस्टर रोल में उनका नाम दर्ज है, लेकिन बारिश के दिन उन्होंने कोई काम नहीं किया था। मनरेगा मजदूर लालमती ने भी कहा कि बरसात के दिन कोई काम नहीं हुआ। अरविंद कुमार ने बताया कि उन्हें मौके पर ले जाकर फोटो खिंचवाया गया।

प्रशासक बोले, कैसे भरा मस्टर रोल जानकारी नहीं
लार ब्लाक के भरौली में 27 सितंबर को लोकनाथ दुबे के खेत से राकेश दुबे के खेत तक काम दिखाया गया है। मौके पर कोई कार्य नहीं मिला। ग्राम प्रशासक डा. ओमप्रकाश ठाकुर ने बताया कि मस्टर रोल कैसे भरा गया, इसकी जानकारी नहीं है। मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। मस्टर रोल में दर्ज जाब कार्डधारक नवनाथ ठाकुर ने भी कहा कि उन्होंने उस दिन कोई काम नहीं किया था।

सहजौली : काम नहीं हुआ, फिर भी 10 मजदूरों की लगी हाजिरी
सदर ब्लाक के सहजौली में 27 सितंबर को आशा के खेत के कोने से संजे के खेत तक निर्माण कार्य के नाम पर 10 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई। मौके पर कोई कार्य नहीं मिला। ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि मनोज यादव ने बताया कि मस्टर रोल में दर्ज कार्य की उन्हें जानकारी नहीं है। संबंधित प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ और न ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है।

बलिया दक्षिण : एक माह पुराने काम पर दिखाई मजदूरों की मौजूदगी
भागलपुर ब्लाक के बलिया दक्षिण में 27 सितंबर को मुन्ना मिश्र के खेत से नदी के सीवान तक चकरोड निर्माण के नाम पर 10 मजदूरों की हाजिरी दर्ज की गई। ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क करीब एक माह पहले ही बनाई जा चुकी है। मौके पर सड़क की दोनों पटरियों पर जमी घास भी दिखाई दी। ग्रामीण जंग बहादुर ने बताया कि सड़क काफी पहले बनाई गई है। हाल में यहां कोई काम नहीं हुआ। शेषमणि ने भी कहा कि बरसात के दिन गांव में कोई काम नहीं हुआ था।

बारिश के तीन दिन की हाजिरी

  • 25 सितंबर : 6,367 मजदूर
  • 26 सितंबर : 2,564 मजदूर
  • 27 सितंबर : 4,823 मजदूर
  • कुल : 13,754 मजदूर

उपायुक्त श्रम एवं रोजगार आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि बारिश के दिनों में मजदूरों से पौधरोपण का कार्य कराया गया है। लेकिन यदि कहीं पर मिट्टी का कार्य दर्शाकर मस्टर रोल भरा गया है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद उपस्थिति शून्य करने के साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

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