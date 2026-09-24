एक महीने पहले ओमान गए थे देवरिया के सूरज, जहाज हमले में मौत से परिवार में चीख-पुकार
ओमान के पूर्वी तट पर जहाज पर हुए हमले में देवरिया के करमाजीतपुर निवासी सूरज यादव (23) की मृत्यु हो ...और पढ़ें
HighLights
ओमान तट पर जहाज हमले में देवरिया के सूरज यादव की मृत्यु।
करमाजीतपुर गांव में शोक की लहर, परिवार में चीख पुकार मची।
मृतक सूरज यादव एक माह पूर्व ही ओमान गए थे, अविवाहित थे।
जागरण संवाददाता, देवरिया। ओमान के पूर्वी तट पर जहाज पर हुए हमले में मृत युवक सूरज यादव (23) पुत्र ओम प्रकाश यादव देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमाजीत पुर गांव के रहने वाले थे । इसकी जानकारी जैसे ही उसके घर मिली पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
वह एक माह 10 दिन पूर्व घर से फ्लाइट से ओमान गए थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। चार भाइयों में सबसे बड़े थे। पिता ओम प्रकाश यादव कुवैत रहते हैं उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है।
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ओमान से वह भी घर के लिए चल दिए हैं। घर में सूरज की मां, दादा व भाइयों का पूरा संयुक्त परिवार रहता है। उनके दरवाजे पर गांव समेत आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। परिवार में चीख पुकार मची हुई है।
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सूरज यादव की मां का नाम पुष्पा देवी है। भाइयों में तीन भाई छोटे हैं और घर पर रह कर ही पढ़ते हैं। जिसमें सन्नी यादव कक्षा 10, साहिल कक्षा नौ व समीर कक्षा छह का छात्र है।