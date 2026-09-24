एक महीने पहले ओमान गए थे देवरिया के सूरज, जहाज हमले में मौत से परिवार में चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, देवरिया। ओमान के पूर्वी तट पर जहाज पर हुए हमले में मृत युवक सूरज यादव (23) पुत्र ओम प्रकाश यादव देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमाजीत पुर गांव के रहने वाले थे । इसकी जानकारी जैसे ही उसके घर मिली पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। गांव व क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

वह एक माह 10 दिन पूर्व घर से फ्लाइट से ओमान गए थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। चार भाइयों में सबसे बड़े थे। पिता ओम प्रकाश यादव कुवैत रहते हैं उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई है। यह भी पढ़ें- होर्मुज के पास जहाज पर टॉरपीडो हमला, एक भारतीय नाविक की मौत; 19 को बचाया गया ओमान से वह भी घर के लिए चल दिए हैं। घर में सूरज की मां, दादा व भाइयों का पूरा संयुक्त परिवार रहता है। उनके दरवाजे पर गांव समेत आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। परिवार में चीख पुकार मची हुई है।