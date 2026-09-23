देवरिया में राजभर पर शिवपाल का तीखा पलटवार, बोले- दिमाग खिसका, अच्छे डॉक्टर की जरूरत

संवाद सूत्र, बरहज, देवरिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सुभासपा अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की पीडीए रथयात्रा के दौरान वैन के भगवा रंग को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया। मंगलवार को बरहज में पूर्व सांसद स्व. मोहन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में उन्होंने राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अच्छे डाक्टर की जरूरत है। शिवपाल ने राजभर को अवसरवादी नेता बताते हुए उनके बयान पर सवाल खड़े किए।

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ओमप्रकाश के पास दिमाग नहीं है। उन्हें अच्छे डाक्टर की जरूरत है। अगर उनके पास अच्छा डाक्टर नहीं है तो हम सलाह दे सकते हैं। उनका दिमाग खिसक गया है, दवा ले लें जाकर। उन्होंने कहा कि राजभर जिस पार्टी में रहते हैं, उसे खुश कर अपना काम निकालते हैं।