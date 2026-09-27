देवरिया में पहलवानों की जंग से पहले मैट पर 'संग्राम', दबाव में बदला फैसला

जागरण संवाददाता, देवरिया। जीआइसी मैदान में चल रही राज्यस्तरीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को खेल भावना पर प्रशासनिक नियमों का चाबुक चला। खराब मौसम के बीच जब मेरठ मंडल की बालिका पहलवान खेल मैदान में पहुंचीं, तो देरी का हवाला देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे नाराज खिलाड़ी मैट पर ही धरने पर बैठ गईं, जिस पर हो हल्ला शुरू हो गया। जिससे कुछ देर के लिए मैच रोक दिया गया।

शनिवार को अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग की कुश्तियों के लिए सुबह सात से आठ बजे के बीच वजन की प्रक्रिया तय थी। हालांकि, टीम के साथ विद्यालयी कोच के न होने और बारिश के कारण बेगम लतिफुननिसा इंटर कालेज अबू बकर नगर से प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने के दौरान परिवहन की दुश्वारियों से खिलाड़ी समय सीमा से पिछड़ गईं। कागजातों और वजन की औपचारिकताएं न पूरी होने का हवाला देकर आफिशियल पैनल ने उनके प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी, जिसने जलते में घी का काम किया।