Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

देवरिया में पहलवानों की जंग से पहले मैट पर 'संग्राम', दबाव में बदला फैसला

By Vineet Mall Edited By: Vivek Shukla
Published: Sun, 27 Sep 2026 01:39 PM (IST)

देवरिया में राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में खराब मौसम के कारण देर से पहुंची मेरठ मंडल की बालिका पहलवानों को अधिकारियों ...और पढ़ें

राज्यस्तरीय कुश्ती के दौरान मैच में प्रवेश से रोकने पर मेरठ की बालिकाओं में दिखा आक्रोश। जागरण

राज्यस्तरीय कुश्ती के दौरान मैच में प्रवेश से रोकने पर मेरठ की बालिकाओं में दिखा आक्रोश। जागरण

HighLights

  1. खराब मौसम से देरी पर मेरठ की पहलवानों को रोका गया।

  2. खिलाड़ियों ने मैट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, मचा हंगामा।

  3. आयोजकों के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने अपना फैसला बदला।

जागरण संवाददाता, देवरिया। जीआइसी मैदान में चल रही राज्यस्तरीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को खेल भावना पर प्रशासनिक नियमों का चाबुक चला। खराब मौसम के बीच जब मेरठ मंडल की बालिका पहलवान खेल मैदान में पहुंचीं, तो देरी का हवाला देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे नाराज खिलाड़ी मैट पर ही धरने पर बैठ गईं, जिस पर हो हल्ला शुरू हो गया। जिससे कुछ देर के लिए मैच रोक दिया गया।

शनिवार को अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग की कुश्तियों के लिए सुबह सात से आठ बजे के बीच वजन की प्रक्रिया तय थी। हालांकि, टीम के साथ विद्यालयी कोच के न होने और बारिश के कारण बेगम लतिफुननिसा इंटर कालेज अबू बकर नगर से प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने के दौरान परिवहन की दुश्वारियों से खिलाड़ी समय सीमा से पिछड़ गईं। कागजातों और वजन की औपचारिकताएं न पूरी होने का हवाला देकर आफिशियल पैनल ने उनके प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी, जिसने जलते में घी का काम किया।

अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बालिकाओं ने मैट को ही अखाड़ा बना लिया। विरोध बढ़ता देख आयोजक समिति के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में पहुंचे पदाधिकारियों ने आक्रोशित खिलाड़ियों को समझाया और आफिशियल पैनल को विशेष परिस्थितियों की दुहाई दी। लंबी बहस के बाद आखिरकार प्रबंधकों को झुकना पड़ा। खिलाड़ियों का वजन कराया गया और उन्हें प्रतियोगिता में प्रवेश की अनुमति दी गई, तब जाकर मैट पर दोबारा मुकाबले शुरू हो सके।

यह भी पढ़ें- देवरिया में 307 परिवारों की चमकी किस्मत, डायरेक्ट खाते में भेजी जाएगी सीएम आवास की पहली किस्त

यह भी पढ़ें- पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर के उत्पीड़न का आरोप खारिज, देवरिया प्रशासन ने भेजी 169 पन्नों की जांच रिपोर्ट