देवरिया में 307 परिवारों की चमकी किस्मत, डायरेक्ट खाते में भेजी जाएगी सीएम आवास की पहली किस्त

जागरण संवाददाता, देवरिया। सिर छिपाने के लिए पक्के मकान का सपना संजोए जिले के हजारों गरीब परिवारों की उम्मीदों पर फिलहाल सरकारी बजट की कमी भारी पड़ रही है। झुग्गी-झोपड़ियों और कच्चे आशियानों में दिन काटने को मजबूर 1819 परिवारों को 'जीरो पावर्टी' अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पात्र तो चुना गया, लेकिन इनमें से महज 307 परिवारों की ही किस्मत चमक सकी है। शासन से बजट स्वीकृति के अभाव में शेष 1512 परिवार अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

दो वर्ष पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जिले भर से आए 54,697 आवेदनों के भौतिक सत्यापन के बाद करीब 34 हजार परिवार पात्र पाए गए थे। हालांकि, दो सालों से केंद्र व राज्य से पर्याप्त फंड न मिलने के कारण इन पात्रों को छत नहीं मिल सकी।

इसके बाद शासन के निर्देश पर 'जीरो पावर्टी' अभियान के तहत गांवों में नया सर्वे कराया गया, जिसमें 9,250 परिवारों की जांच के बाद 1,819 बेहद गरीब परिवार बेघर मिले। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ने का खाका खींचा गया, लेकिन वित्तीय मंजूरी केवल 307 आवासों को ही मिल पाई।

जिले की 'जीरो पावर्टी' सूची के अनुसार बैतालपुर में 228, बनकटा में 124, बरहज में 83, भागलपुर में 134, भलुअनी में 90, भटनी में 168, भाटपाररानी में 56, देवरिया सदर में 100, देसही देवरिया में 15, गौरीबाजार में 139, लार में 160, पथरदेवा में 109, रामपुर कारखाना में 63, रुद्रपुर में 82, सलेमपुर में 127 तथा तरकुलवा ब्लॉक में 141 परिवार आवास के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं।