जागरण संवाददाता, बरहज, (देवरिया)। नदुआ गांव में गुरुवार की रात जयमाला के दौरान फोटो खींचने को लेकर बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

थाना क्षेत्र के नदुआ निवासी कौशल प्रसाद की पुत्री की शादी सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के महुअवा निवासी अशोक प्रसाद के पुत्र से तय थी। गुरुवार की रात बारात नदुआ पहुंची थी। जयमाला के दौरान दूल्हे का भाई फोटो खींच रहा था।