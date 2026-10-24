UP: स्कूली छात्रों ने सीखा कैसे होती है रॉकेट लॉन्चिंग, रोबोटिक्स तकनीक की बारीकियां सीखीं
देवरिया में जागृति उद्यम केंद्र ने विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला आयोजित की।
HighLights
देवरिया में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला का आयोजन हुआ।
विद्यार्थियों ने रॉकेट प्रक्षेपण प्रक्रिया को समझा।
रोबोटिक्स तकनीक और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
जागरण संवाददाता, देवरिया। विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शनिवार को बरपार स्थित जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के बरगद सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को रॉकेट प्रक्षेपण, पैराशूट खुलने और उपकरणों के सुरक्षित नीचे उतरने की प्रक्रिया समझाई गई। अंत में लघु माडल राकेट का प्रक्षेपण भी किया गया।
टीम लीडर सिद्धांश पांडेय ने कैनसैट और राकेट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इनसे जुड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताया। गुआवाबाट स्टार्टअप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राशि गुप्ता ने रोबोटिक्स तकनीक और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
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विद्यार्थियों को राकेट प्रक्षेपण, पैराशूट खुलने और उपकरणों के नीचे उतरने से जुड़े वीडियो भी दिखाए गए। स्टार्टअप के सदस्य धीरज ने तकनीकी पहलुओं की जानकारी साझा की।
जागृति के असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर अनुराग तिवारी ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें तकनीकी नवाचार से जोड़ना है। इस दौरान सनबीम स्कूल के शिक्षक विंध्येश्वर, नाथ त्रिपाठी, अनामिका पांडेय, मनीष गुप्ता आदि मौजूद रहे।