UP: स्कूली छात्रों ने सीखा कैसे होती है रॉकेट लॉन्चिंग, रोबोटिक्स तकनीक की बारीकियां सीखीं

जागरण संवाददाता, देवरिया। विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शनिवार को बरपार स्थित जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के बरगद सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को रॉकेट प्रक्षेपण, पैराशूट खुलने और उपकरणों के सुरक्षित नीचे उतरने की प्रक्रिया समझाई गई। अंत में लघु माडल राकेट का प्रक्षेपण भी किया गया।

टीम लीडर सिद्धांश पांडेय ने कैनसैट और राकेट्री की तकनीकी जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को इनसे जुड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताया। गुआवाबाट स्टार्टअप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राशि गुप्ता ने रोबोटिक्स तकनीक और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।