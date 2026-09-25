यूट्यूब देखकर सीखा हुनर, देवरिया के छात्र ने महज 1800 रुपये में तैयार किया रोबोटिक ट्रैक्टर

जागरण संवाददाता, देवरिया। इंटरनेट मीडिया को आमतौर पर मनोरंजन का माध्यम माना जाता है, लेकिन राजकीय इंटर कालेज के कक्षा आठ के छात्र किशन प्रजापति ने इसे सीखने व अपनी प्रतिभा निखारने का जरिया बना दिया।

मेले से खरीदे खिलौना ट्रैक्टर को खोलकर तकनीक समझने की कोशिश की व यू-ट्यूब पर तकनीकी वीडियो देखकर रिमोट से संचालित होने वाला रोबोटिक ट्रैक्टर तैयार कर दिया। छात्र के इस हुनर की विद्यालय में खूब सराहना हो रही है। सहपाठी भी उसकी बनाई मशीन को देखने और इसकी तकनीक समझने के लिए उत्सुक हैं।

किशन प्रजापति ने बताया कि कुछ दिन पहले वह मेले से खिलौना ट्रैक्टर खरीदकर लाया था। उसे खोलकर देखने के बाद उसके मन में रोबोटिक ट्रैक्टर बनाने का विचार आया। यू-ट्यूब पर उपलब्ध तकनीकी वीडियो देखकर उसने इलेक्ट्रानिक उपकरण तैयार करने और उन्हें रिमोट से संचालित करने की तकनीक सीखी। इसके बाद अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल कर ट्रैक्टर का माडल तैयार किया।

ट्रैक्टर में गेयर मोटर, साधारण मोटर, 12 वोल्ट की दो बैट्री, एल्युमिनियम प्लाई, पीवीसी पाइप और रबर के टायर का इस्तेमाल किया गया है। रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले इस ट्रैक्टर की स्टेयरिंग घुमाने और लिफ्ट उठाने के लिए अलग-अलग मोटर लगाई गई है।