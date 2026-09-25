'जहाज दिखाकर बोला था जल्द लौटूंगा, कुछ देर बाद आई मौत की खबर', देवरिया के लाल के निधन से गांव में छाया मातम

जागरण संवाददाता, देवरिया। सुबह फोन पर सूरज अपने घरवालों को जहाज दिखा रहा था। चेहरे पर वही उत्साह था, जो परदेश में पहली नौकरी पाने के बाद होता है। परिवार निश्चिंत था कि 'बबुआ' अब घर की तंगी दूर करेगा। किसी को क्या पता था कि यह बातचीत आखिरी होगी। करीब एक घंटे बाद ओमान के पूर्वी तट पर उसी जहाज पर हमला हो गया।

23 वर्षीय सूरज यादव की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। मर्चेंट नेवी के जहाज एमवी केप दाओ पर 28 लोग सवार थे। इनमें 20 भारतीय थे। हमले के बाद 19 भारतीयों समेत 27 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन सूरज को नहीं बचाया जा सका। जहाज ओमान से भारत की ओर आ रहा था।

परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा यह था कि कुछ देर पहले जिस बेटे से बात हो रही थी, उसकी मौत की सूचना आ गई। सूरज के पिता ओमप्रकाश यादव कुवैत में इलेक्ट्रिशियन हैं। उनकी सीमित कमाई से परिवार का खर्च चलता था। सूरज खुद को घर का अगला सहारा मानने लगा था। नौकरी लगने की खुशी अभी परिवार ठीक से मना भी नहीं पाया था कि हादसे ने सब कुछ छीन लिया।