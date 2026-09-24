देवरिया में ग्राम प्रधान की करंट लगने से दर्दनाक मौत, मोबाइल लोकेशन से मिला शव

संवाद सूत्र, बनकटा, देवरिया। आहिरौली बघेल के ग्राम पंचायत के प्रशासक रामएकबाल यादव की गुरुवार तड़के बिजली का तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी काफी देर तक किसी को नहीं हो सकी। स्वजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर खोजबीन शुरू की, तब जाकर घर से कुछ दूरी पर स्थित पोखरे के पास उनका शव बरामद हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधान रामएकबाल यादव गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे अपने घर से निकले थे। घर से लगभग 200 मीटर दूर बिजली का तार जोड़ते समय अचानक उसमें करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से वह मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटे, तो परिजनों को चिंता हुई।