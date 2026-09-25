देवरिया के तीन युवाओं की हो चुकी है समुद्री हमले में मौत, सपने थे एक जैसे, पहले शिवानंद-अभिषेक और अब बुझा 'सूरज'

पवन कुमार मिश्र, देवरिया। पहले शिवानंद चौरसिया व अभिषेक निषाद और अब सूरज यादव...। तीन नाम, तीन परिवार व सपने भी लगभग एक जैसे। घर की तंगी दूर करने, परिवार की जिंदगी संवारने व बेहतर भविष्य की उम्मीद में तीनों युवा हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में उतरे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस रोजगार को परिवार की खुशहाली का रास्ता समझकर चुना है, वही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। अलग-अलग समुद्री हमलों में तीनों की जान चली गई। अब इन परिवारों में कमाई की उम्मीद की जगह अपनों को खोने का गम है।

तीनों की कहानी अलग थी, लेकिन घर से निकलने की वजह एक ही थी-रोजगार व परिवार का बेहतर भविष्य। किसी को पहली सैलरी से भाई-बहनों की पढ़ाई में मदद करनी थी तो किसी को घर की आर्थिक तंगी दूर करनी थी। समुद्र की लहरों के बीच वे अपने परिवारों के सपनों को नई उड़ान देना चाहते थे, लेकिन हमलों ने उनके साथ ही उन सपनों को भी डुबो दिया।

सपनों को पंख देना चाहते थे सूरज

गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमाजीतपुर गांव के सगड़ा टोला निवासी 23 वर्षीय सूरज यादव ने रोजगार की तलाश में समुद्री क्षेत्र को चुना था। देहरादून की ओशिनिक मैरीटाइम एकेडमी से प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें की लाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी मिली। वह एमवी केप दाओ पर तैनात थे। ओमान के पूर्वी तट के पास हुए हमले की चपेट में आने से सूरज की मृत्यु हो गई। परिवार की खुशहाली के लिए समुद्र पार गए सूरज अब कभी घर नहीं लौटेंगे।

रोजगार की तलाश में गए अभिषेक का 34 दिन बाद लौटा था शव

गौरीबाजार के करमेल गांव निवासी 22 वर्षीय अभिषेक निषाद भी परिवार का भविष्य बेहतर करने के लिए समुद्री जहाज पर नौकरी करने गए थे। 10 जुलाई को वाराणसी से मुंबई पहुंचे और 11 जुलाई को तुर्किए के रास्ते जहाज पर सवार हुए। मक्का के लिए माल लेकर जा रहे गोल्डन लियो पर 19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के निकट रूसी मिसाइल हमला हुआ।