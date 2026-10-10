देवरिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत, शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो पिता की पीट-पीटकर हत्या

संवाद सूत्र, मझगांवा/रुद्रपुर, (देवरिया)। शराब की लत में एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। शराब पीने के लिए रुपये नहीं देने पर बेटे ने शुक्रवार शाम पिता के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पिता को पुलिस ने उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

रुद्रपुर क्षेत्र के बहोरवा गांव निवासी सुनील उर्फ सत्तू ने अपने पिता रामअवतार राय (पुत्र स्व. हरिद्वार राय) से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। पिता ने रुपये देने से इनकार कर दिया तो वह नाराज हो गया। आरोप है कि उसने घर में रखे डंडे से पिता के सिर पर वार कर दिया। हमले में रामअवतार लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।