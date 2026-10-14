जिस बेटे पर था गर्व, उसकी शहादत से उजड़ गई मां की दुनिया; देवरिया में मातम

संवाद सूत्र, कपरवार, (देवरिया)। जिस बेटे को मां ने लाड़-प्यार से पालकर देश की सेवा के लिए भेजा था, उसके बलिदान की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। देवरिया जिले के करजहां गांव निवासी देवानंद यादव के बलिदान से मां शैला देवी बदहवास हैं।

परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर पर शोक संवेदना जताने वालों का तांता लगा है। गांव का हर व्यक्ति अपने होनहार लाल को खोने के गम में डूबा है।देवानंद दो भाइयों में बड़े थे। उनके छोटे भाई सत्या यादव लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तीन बहनों में दो की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन रिंकी इंटरमीडिएट की छात्रा है। परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है। जिस घर में बेटे के भविष्य को लेकर सपने संजोए जा रहे थे, वहां अब उसकी यादें और बिछोह का दर्द रह गया है।