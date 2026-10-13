सुकमा नक्सली हमले में देवरिया के CRPF सब इंस्पेक्टर देवानंद यादव बलिदान, करजहां गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, देवरिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सली हमले में देवरिया के करजहां गांव के रहने वाले सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर 25 वर्षीय देवानंद यादव बलिदान हो गए। सोमवार रात हुई घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घर पर सांत्वना देने वालों की भीड़ जुटने लगी है।

छोटे भाई सत्या यादव ने बताया कि बुधवार सुबह उनके भाई का पार्थिव पैतृक गांव करजहां पहुंचेगा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बटालियन लौटते समय हमला देवानंद यादव पुत्र रामानंद यादव वर्ष 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में थी। सोमवार रात वह टीम के साथ जंगल में ड्यूटी करने के बाद बटालियन लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। हमले में देवानंद गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। देवानंद दो भाइयों में बड़े थे। उनके छोटे भाई सत्या यादव लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बेटे के बलिदान की खबर से मां शैला देवी बदहवास हैं। तीन बहनों में दो की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बहन रिंकी इंटरमीडिएट की छात्रा है।