छत्तीसगढ़: सुकमा में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान धमाका, CRPF के 4 जवान घायल

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बेकार और बचे हुए विस्फोटकों को नष्ट करने के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के चार जवान घायल हो गए, जिनमें दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार, 8 अक्टूबर की शाम भेजी पुलिस स्टेशन के इलाके में एलारमाडगु सुरक्षा कैंप के पास हुई। अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक नष्ट करने के काम में लगे चार जवान धमाके में घायल हो गए।

घायलों की पहचान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) एम के तिवारी और इंस्पेक्टर अमरनाथ मिश्रा (दोनों ATT टीम के सदस्य) तथा CRPF की 50वीं बटालियन के ASI अनीस खान और हेड कॉन्स्टेबल कुलदीप राज के तौर पर की गई है।

अधिकारी ने बताया कि दोनों ASI गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके के तुरंत बाद घायल जवानों को प्राथमिक उपचार दिया गया और कोंटा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

साथ ही गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

विस्फोटक नष्ट करने के दौरान CRPF के जवान घायल

एक अधिकारी ने बताया कि CRPF की 50वीं बटालियन की एम्युनिशन टेक्निकल टीम (ATT) जगदलपुर से कोंटा रेंज के एलारमाडगु कैंप पहुंची थी।

CRPF की इस टीम का मकसद इलाके के अलग-अलग कैंपों का निरीक्षण करना और बेकार व बचे हुए विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से नष्ट करना था।

अधिकारी ने बताया कि टीम सुरक्षा कैंप से लगभग 200 मीटर दूर बोदराजपादर नाले के पास तय सुरक्षा नियमों के अनुसार विस्फोटकों को नष्ट करने की प्रक्रिया कर रही थी, तभी अचानक एक विस्फोटक का टुकड़ा उड़कर पास में गिरा और उसमें धमाका हो गया।