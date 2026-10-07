देवरिया में दो माह बाद भी कंकाल की पहचान का रहस्य बरकरार, DNA रिपोर्ट का इंतजार

संवाद सूत्र, बनकटा, (देवरिया)। सुन्दरपार के मिश्रौली गांव में गन्ने के खेत से मिले मानव कंकाल की पहचान का रहस्य दो माह से अधिक समय बाद भी नहीं सुलझ सका है। पोस्टमार्टम जांच में कंकाल के महिला का होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन वह किसका है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पहचान की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने कंकाल और एक लापता महिला के स्वजन के नमूने डीएनए जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस अब रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। 14 जुलाई को गन्ने के खेत में कंकाल के अवशेष मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवशेष बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही क्षेत्र में पूर्व में लापता हुए लोगों की जानकारी जुटाई। इसी दौरान एक लापता विवाहिता से कंकाल के जुड़े होने की आशंका सामने आई थी। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।