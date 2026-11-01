देवरिया में गेहूं बीज के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, राजकीय गोदाम पर सरसों, मटर और मसूर के सीड्स उपलब्ध

जागरण संवाददाता, देवरिया। रबी सीजन को लेकर राजकीय कृषि बीज गोदाम बरहज पर उन्नत किस्म के बीजों की बिक्री शुरू हो गई है। बारिश के बाद खाली हुए खेतों में बुवाई के लिए सरसों, मटर, मसूर और गेहूं के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एडीओ एजी देवेश आनंद सिंह ने बताया कि इस बार सभी बीजों के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि जिनके खेत तैयार हो गए हैं, वे सरसों, मटर, मसूर और गेहूं की बुवाई के लिए अपना खेत तैयार कर लें और बीज गोदाम से उच्च गुणवत्ता के बीज सब्सिडी के साथ प्राप्त कर लें।