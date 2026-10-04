देवरिया: पुलिस से मुठभेड़ में रामेश्वर तिवारी हत्याकांड का आरोपी दीपक तिवारी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मेहरौनाघाट, देवरिया। लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा निवासी रामेश्वर तिवारी हत्याकांड के नामजद आरोपित दीपक तिवारी को पुलिस ने रविवार की रात सुतावर मोड़ के पास हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित के बाएं पैर में गोली लगी।

पुलिस के अनुसार, बीती रात सुतावर मोड़ पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर उसने तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जो उसके बाएं पैर में जा लगी।