जागरण संवाददाता देवरिया। पुलिस और गोवंश तस्करी के आरोपित के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला आरोपित हेमराज यादव (20) बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।

हालांकि, उसका साथी जैसराज यादव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, भलुअनी थाने में 16 नवंबर को गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में हेमराज वांछित था। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि वह अपने साथी जैसराज के साथ बाइक से पकड़ी बाजार से नकदह-फुलवरिया होते हुए बेलडाड़ रोड की तरफ आ रहा है।

इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान आरोपितों में से एक ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में हेमराज के बाएं पैर में गोली लग गई।

पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई। बाइक का नंबर यूपी 52 सीबी 6121 है।