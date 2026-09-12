देवरिया में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, थानेदार समेत तीन पुलिस कर्मी निलंबित

जागरण संवाददाता, देवरिया। पुलिस से मदद की गुहार लगाने के दस दिन बाद 25 वर्षीय एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। भलुअनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर-13 गांधीनगर में गुरुवार देर रात हुई हत्या के बाद आरोपितों के दुस्साहस और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

स्वजन का आरोप है कि हत्या के बाद आरोपित दो बाइक से उनके घर पहुंचे, गाली-गलौज की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जाते समय आरोपितों ने यह भी कहा, 'हो गया रामनाम सत्य।' मामले में पुलिस की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर एसपी अभिजीत आर. शंकर ने थानाध्यक्ष भलुअनी राकेश राय, उपनिरीक्षक ज्योति और सिपाही विनय ओझा को निलंबित कर दिया। मृतक के भाई उपेंद्र सिंह की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

गांधीनगर निवासी प्रेम सिंह का पुत्र मोनू गुरुवार की देर रात नगर पंचायत के उत्तर तरफ खाद गोदाम के पास एक शौचालय में खून से लथपथ मिला। उसके शरीर पर चाकू के 20 से अधिक वार के निशान थे। गर्दन, पीठ, कंधे और कमर समेत कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। स्वजन उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने चाइना अंसारी पुत्र कमालुद्दीन, अंबुज विश्वकर्मा पुत्र दीनानाथ विश्वकर्मा निवासी जय प्रकाश नगर शिवधरिया, जय किशन यादव निवासी तिलक नगर और नागेश यादव निवासी कुंईचवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। स्वजन के मुताबिक, एक सितंबर को चाइना अंसारी ने मोनू को चाकू लेकर दौड़ाया भी था। इस संबंध में भलुअनी थाने में तहरीर दी गई थी। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इसके दस दिन बाद मोनू की हत्या हो गई।

स्वजन का आरोप है कि इसी रंजिश में वर्चस्व कायम करने के लिए वारदात की गई। हालांकि पुलिस के अनुसार हत्या की ठोस वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्य आरोपित और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी की बात सामने आई है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।