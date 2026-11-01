देवरिया में पांच करोड़ के विकास प्रस्ताव स्वीकृत, सड़कें होंगी गड्ढामुक्त और छठ घाटों पर मिलेंगी सुविधाएं

जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के साथ ही छठ पर्व पर घाटों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने व ठंड से बचाव के लिए अस्थायी रैन बसेरे स्थापित करने की तैयारी है। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक सभागार में शनिवार को इन कार्यों सहित विभिन्न विकास कार्यों के करीब पांच करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष अलका सिंह की अध्यक्षता में बैठक करीब 12.30 बजे शुरू हुई। बैठक में पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सहित कुल दस एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें नगर क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के लिए प्रस्तावित कार्यों पर होने वाले व्ययभार की स्वीकृति प्रमुख रही। इसके अलावा छठ पर्व को देखते हुए घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, टी-स्टाल व बैरिकेडिंग कराने का प्रस्ताव रखा गया। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अस्थायी रैन बसेरे स्थापित करने पर भी सहमति बनी।

बैठक में एमआरएफ सेंटर के वाहनों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद, जलकल एवं प्रकाश अनुभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। नगर पालिका की ओर से नवनिर्मित दुकानों की नीलामी के लिए प्रीमियम राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया।