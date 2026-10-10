हाथों में मोमबत्तियां और आंखों में आंसू... हादसे के शिकार 4 खिलाड़ियों की याद में देवरिया में गमगीन हुईं सड़कें 

संवाद सूत्र, देवरिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में लार और मईल क्षेत्र के चार युवा खिलाड़ियों की असामयिक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दिवंगत खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार देर शाम युवाओं ने कस्बे में कैंडल मार्च निकाला। हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर चल रहे लोगों ने नम आंखों से खिलाड़ियों को याद किया और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

कैंडल मार्च लार के लखु मोड़ से शुरू होकर कस्बा पुलिस चौकी के रास्ते चनुकी मोड़ तक पहुंचा। हादसे में जान गंवाने वाले नित्या प्रजापति, अनिकेत, आनंद यादव और इरफान अंसारी उर्फ राज की असामयिक मौत से क्षेत्र के लोग गमगीन हैं। मार्च में शामिल लोगों ने दिवंगत खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी मौत को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल मिलने की कामना की।