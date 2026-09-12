देवरिया में हत्या के बाद मृतक के दरवाजे पर पहुंचे हत्यारे, बोले- 'हो गया रामनाम सत्य'

जागरण संवाददाता, देवरिया। भलुअनी के मोनू सिंह हत्याकांड में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। स्वजन का आरोप है कि गुरुवार रात मोनू को फोन कर घर से बुलाया गया और सुनियोजित तरीके से चार युवकों ने मिलकर चाकुओं से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित बताए जा रहे युवक दो बाइक से मोनू के घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

चर्चा है नगर पंचायत भलुअनी के वार्ड नंबर 13 निवासी मनीष सिंह उर्फ मोनू सिंह (25) का कुछ युवकों से गुटबाजी को लेकर विवाद चल रहा था। स्वजन के मुताबिक कुछ दिन पहले आरोपितों ने थाना के पास मोनू को चाकू लेकर दौड़ाया था। इस संबंध में एक सितंबर को मोनू ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

गुरुवार की रात मोनू के परिचित एक युवक ने फोन कर उसे बुलाया। मोनू जरूरी काम बताकर घर से निकल गया। देर रात तक वापस नहीं लौटा तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच दो बाइक से चार युवक उसके घर पहुंचे।