देवरिया में विदेश भेजने के नाम पर ठगे 2.10 लाख रुपये, वापस मांगने पर दी धमकी

जागरण संवाददाता, मेहरौनाघाट। विदेश भेजने और एक लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिलाने का झांसा देकर दो युवकों से कुल 2.10 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की तहरीर पर लार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

लार थाना क्षेत्र के बरडीहा परशुराम टोला मंगरइचा निवासी रिंकू देवी पत्नी शैलेश प्रताप चौहान और संतोष कुमार पुत्र रामदरश प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि करीब दो वर्ष पहले गांव के उमेश कुशवाहा ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था।