देवरिया में प्रेमी से शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी डर कर हुआ फरार

संवाद सूत्र, मेहरौनाघाट (देवरिया)। प्रेमी से शादी करने की जिद पर एक युवती शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ता देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घंटों समझाने के बाद उसे नीचे उतारा। इस बीच युवती के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही उसका प्रेमी फरार हो गया।

लार थाना क्षेत्र के पिंडी व महाल मंझरिया गांव के बीच केनरा बैंक के पास जियो का मोबाइल टावर है। महाल मंझरिया गांव की एक युवती का पास के ही एक युवक से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी की बात भी तय थी। हालांकि, बाद में प्रेमी ने शादी करने से इन्कार कर दिया।