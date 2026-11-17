संवाद सूत्र, लार। थाना क्षेत्र के एक गांव से कक्षा नौ की छात्रा के दो दिन से लापता होने का मामला सामने आया है। स्वजन ने पड़ोसी गांव के एक युवक पर किशोरी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पुलिस को तहरीर देकर किशोरी की बरामदगी और कार्रवाई की मांग की गई है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

किशोरी के स्वजन के अनुसार, वह दो दिन पहले एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उसे पड़ोसी गांव के एक युवक के साथ जाते हुए देखा गया था।

आरोप है कि स्वजन जब संबंधित युवक के घर पहुंचे और उसके बारे में पूछताछ की तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। युवक और उसके दोस्त के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद मिले।