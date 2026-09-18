देवरिया में शराब की लत ने ली युवक की जान, परिजनों से विवाद के बाद लगाई फांसी

जागरण संवाददाता, देवरिया। शराब के नशे के आदी एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक अविविवाहित था। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, खुखुंदू बाजार निवासी दुर्गा पटेल का 31 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार पटेल गंभीर रूप से शराब का आदी था। गुरुवार की रात वह अत्यधिक नशे की हालत में घर पहुंचा और मुख्य गेट का ताला तोड़कर जबरन अंदर दाखिल हो गया। माता-पिता और भाइयों ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो वह उनसे उलझ गया और कमरे की कुंडी तोड़कर अंदर बंद हो गया। रात में ही मनोज ने पंखे से फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वजन के कारण पंखा टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद उसने कमरे की खिड़की के सहारे दोबारा फंदा लगाकर फांसी लगा लिया।