देवरिया के बरहज में 11 किलो गांजा बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देवरिया। पुलिस ने छापेमारी कर 11 किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। बरहज रेलवे स्टेशन रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास खंडहर मालगोदाम से तीनों बुधवार दोपहर पकड़े गए।

मुखबिर की सूचना पर करीब दो बजे पुलिस टीम ने मालगोदाम में कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अजीत गोंड पुत्र रामप्रवेश गोंड निवासी बलिया, विनोद पांडेय पुत्र दिग्विजय पांडेय निवासी पकड़ी बाजार, थाना मदनपुर और दिलीप पांडेय पुत्र शिवप्रकाश पांडेय निवासी बरसात, थाना बरहज के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान तीनों के पास से 11 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।