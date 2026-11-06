ट्रेन में टिकट न मिलने पर ऑटो बुक कर बेंगलुरु से बिहार के लिए निकला परिवार, बोले- दीवाली और छठ पर घर पहुंचना है

संवाद सूत्र, भागलपुर। त्योहार पर अपनों के बीच पहुंचने की चाह में लोग मुश्किल से मुश्किल सफर करने को तैयार हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो बेंगलुरु में काम करने वाले बिहार के दो लोगों ने परिवार सहित मोतिहारी जाने के लिए ऑटो ही बुक कर लिया। हजारों किलोमीटर का सफर ऑटो से तय करने निकले परिवार को देखकर राहगीर भी हैरान रह गए।

गुरुवार की रात भागलपुर पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो को रोककर जांच की। उसमें परिवार सहित कुछ लोग सवार मिले। पूछताछ में बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले सुरेंद्र और वीरेंद्र ने बताया कि वे बेंगलुरु से परिवार के साथ घर जा रहे हैं।