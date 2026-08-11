चित्रकूट: पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, तेरहवीं के दो दिन बाद पत्नी ने भी उसी खूंटी पर दी जान

संवाद सहयोगी, राजापुर (चित्रकूट)। पति की मौत का सदमा 24 वर्षीय नीतू देवी सह नहीं सकी। पति की तेरहवीं के महज दो दिन बाद उसने भी कमरे की उसी लोहे खूंटी पर फंदा लगाकर जान दे दी, जहां 15 दिन पहले उसके पति रिंकू रैदास ने आत्महत्या की थी। सोमवार सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने उसको फंदे से उतारकर सीएचसी राजापुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

15 दिन पहले पति ने फंदा लगाकर दी थी जान नांदिनकुर्मियान गांव निवासी बाबूलाल ने बताया कि सोमवार सुबह वह अपने छोटे 10 वर्षीय पुत्र के साथ खेत गया था। कुछ देर बाद घर लौटने पर कमरे में बहू नीतू को फंदे पर लटका देखा। आसपास के लोगों को बुलाकर पुलिस को सूचना दी गई। जनपद जौनपुर के शाहगंज निवासी नीतू का करीब दो वर्ष पहले प्रेम विवाह रिंकू से हुआ था। दोनों दूसरे प्रांत में निजी नौकरी करते थे और करीब एक माह पहले गांव लौटे थे।