मथुरा की कशिश चौधरी की कामयाबी की कहानी: सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट, अब IAS बनना है टारगेट

जागरण संवाददाता, मथुरा। संघ लोक सेवा आयोग की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में जिले के दो होनहार युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। जिले की बेटी कशिश चौधरी ने ऑल इंडिया में आठवीं रैंक पाकर जिले और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। कशिश सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी में लगी हैं। वहीं गोवर्धन तहसील क्षेत्र के भुवनेश कुमार ने 245 वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

मथुरा के दो होनहारों ने सीएपीएफ में लहराया परचम टेकमेन सिटी निवासी कशिश चौधरी मूल रूप से राया ब्लॉक के गांव सिहोरा निवासी हैं। कशिश के पिता कुंवर सिंह 14 बटालियन शोपियां कश्मीर में सीआरपीएफ कमांडेंट हैं। कशिश ने अपनी प्राथमिक शिक्षा झारखंड और माध्यमिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल मथुरा से पूरी की, जहां वे 10 वीं और 12 वीं आइसीएसई बोर्ड में जिला टॉपर रहीं। उन्हें सीआरपीएफ डीजी की ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है।

कशिश चौधरी। यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुकीं हैं कशिश 2023 में हिंदू कॉलेज से बीएससी गणित ऑनर्स करने के बाद उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज से एमएससी गणित पूरी की है। कशिश ने बताया कि उनकी सफलता में उनके पिता और मां का विशेष योगदान रहा। कशिश इस वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुकीं हैं और बिना रुके लगातार प्रयास जारी रखने का लक्ष्य रखती हैं।