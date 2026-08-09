एनालॉग पनीर का बढ़ता कारोबार: आगरा में 70% नमूने फेल, ऐसे जांचें शुद्धता

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आप सेहत बनाने के लिए पनीर खा रहे हैं तो एक बार उसे अच्छी तरीके से जरूर चेक कर लें। अगर दूध जैसा पनीर का स्वाद नहीं है। पनीर में खिंचाव अधिक है तो इसकी सतर्क हो जाएं। संभव है कि जिस पनीर को आप खा रहे हैं या फिर खरीद कर घर ला रहे हैं। वह एनालॉग पनीर हो सकता है। ऐसे पनीर में प्रोटीन के बदले फैट की मात्रा अधिक होती है। पनीर सोयाबीन या फिर पामोलिन ऑयल, वनस्पति से बनता है।

एनालॉग पनीर की बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। अगर जिले की बात की जाए तो इसका कारोबार 10 करोड़ रुपये सालाना है। हर दिन 150 कुंतल की खपत है। एक साल में 70 प्रतिशत नमूने फेल हो चुके हैं। एडीएम सिटी कोर्ट में इन सभी के वाद चल रहे हैं।

फुटकर में एनालॉग पनीर की बिक्री पर है रोक आगरा सहित प्रदेश के सभी जिलों में एनालॉग पनीर के फुटकर कारोबार पर पूरी तरह से रोक है। सिर्फ पैकेटबंद पनीर बिक सकता है। पैकेट में पनीर किससे बना है और किस कटेंट की कितनी मात्रा है। इसका उल्लेख करना होगा लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते एनालॉग पनीर का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सबसे अधिक एनालॉग पनीर राजखेड़ा, धौलपुर, बसेड़ी राजस्थान से आता है।

सबसे अधिक राजस्थान और मध्य प्रदेश से होती है आपूर्ति इन क्षेत्रों से हर दिन 100 कुंतल पनीर 15 से 17 गाड़ियों में शहर आता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों की डेरी में पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना और उसके आसपास के गांवों से हर दिन 40 कुंतल पानी आता है। यह 9 से 11 गाड़ियां से यहां आता है। 10 कुंतल पनीर फतेहाबाद कस्बा और उसके गांवों, बाह, पिनाहट, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़ कस्बा, जगनेर सहित अन्य में तैयार होता है।

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एक साल में 70 प्रतिशत नमूने हुए फेल एफएसडीए के आंकड़ों के हिसाब से एक साल में 100 कुंतल एनालॉग पनीर बरामद किया है। यह पनीर संबंधित क्षेत्रों से यहां आया और बिक्री के लिए भेजा गया। नेटवर्क का पता लगाया गया तो सबसे अधिक पनीर रात 11 से सुबह सात बजे के मध्य आता है। गाड़ियों के माध्यम से सीधे डेरी या फिर थोक विक्रेताओं के यहां पहुंचा दिया जाता है। जहां से यह पनीर 210 से 230 रुपये प्रति किग्रा में बिकता है। सबसे अधिक गेस्ट हाउस, ढाबा, 1500 ठेल विक्रेताओं, छोटे रेस्टोरेंट में इसकी खपत होती है।

250 लिए गए नमूने एफएसडीए ने एक साल में पनीर के 250 नमूने लिए हैं। इसमें एनालाग पनीर के 200 नमूने थे। एनालाग पनीर के 70 प्रतिशत नमूने फेल मिले हैं। इसमें दूध का अंश नहीं मिला है। नमूनों में पाम आयल, वनस्पति, स्टार्च, सोया प्रोटीन मिला है। जिस पर 100 कुंतल पनीर को नष्ट कराया गया है।