प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: ई-केवाईसी पूरी होने पर ही मिलेंगे मुफ्त सिलिंडर, खाते में आएगी DBT की राशि

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर दो मुफ्त रिफिल सिलिंडर देने की घोषणा से खुशी है। योजना का लाभ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) पूरी होगी। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।

जिले में घरेलू रसोई गैस के कुल 1,90,915 कनेक्शन हैं। इनमें 1,29,915 उज्ज्वला कनेक्शन और 61,000 सामान्य घरेलू कनेक्शन हैं। जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया कि उज्ज्वला ग्राहकों को सिलिंडर लेते समय निर्धारित पूरी रकम जमा करनी होगी।