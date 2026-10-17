दिव्यांगजन पेंशन योजना में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब 40% दिव्यांगता पर जन्म से ही मिलेगी पेंशन

जागरण संवाददाता, बांदा। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए लाखों दिव्यांगों को राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को वर्ष 2030-31 तक विस्तार देते हुए अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर जन्म से ही पेंशन देने का फैसला लिया है।

पहले यह पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वालों को ही मिलती थी। केंद्र के इस फैसले के बाद पेंशन के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। पहले आयु और अधिक दिव्यांगता प्रतिशत की शर्त के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांगजन योजना से वंचित रह जाते थे। अब नए नियम से कम दिव्यांगता वाले और छोटे बच्चों को भी लाभ मिलेगा।

लाभार्थियों की संख्या 5 गुना बढ़ने की उम्मीद जिले की बात करें तो जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सीएमओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 22 हजार लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें लगभग 17 से 18 हजार लोग 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जबकि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों की संख्या चार से पांच हजार के बीच है। वर्तमान में जिले में सिर्फ 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले करीब 4210 लोगों को ही दिव्यांग पेंशन मिल रही थी।

यानी प्रमाण पत्र रखने वाले 22 हजार में से करीब 18 हजार लोग पेंशन से वंचित थे। नए नियम लागू होने के बाद ये 18 हजार से अधिक दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र हो जाएंगे। इससे जिले में लाभार्थियों की संख्या पांच गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।