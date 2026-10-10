चित्रकूट के जडेरा बांध में मछली पकड़ते समय तीन की डूबकर मौत, गांव में मातम

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जडेरा बांध में मछली पकड़ने गए तीन लोगों की डूबकर मौत हो गई। उनमें 17 वर्षीय किशोर भी शामिल है। शनिवार सुबह हुए हादसे की खबर मिलते ही गांव में रोना पीटना मच गई। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद तीनों के शव बांध से बाहर निकाले गए।

घटना मानिकपुर थाना क्षेत्र के बगदरी गांव के मजरा हेला की है। हेला निवासी 17 वर्षीय राजपाल पुत्र लवकुश, 30 वर्षीय महेंद्र पुत्र जोधी और चुरेहकेशरवा निवासी 32 वर्षीय रामकेश पुत्र तीरथ शनिवार सुबह करीब छह बजे जडेरा बांध में मछली पकड़ने गए थे। उनके साथ महेंद्र के भाई सुरविजय भी मौजूद थे।