जागरण संवाददाता, चित्रकूट। वर्षा के समय मंदाकिनी नदी का उफान व आसपास के इलाकों में बाढ़ की समस्या अब केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं रहेगी। प्रशासन पानी के बहाव व उसके निकासी के रास्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कर ऐसी कार्ययोजना तैयार करेगा, जिससे बाढ़ के खतरे का समय रहते आकलन कर उसे रोका या प्रभाव कम किया जा सके। मंगलवार को दिल्ली व भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम ने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के साथ रामघाट, सरयू व पयस्विनी धारा के मंदाकिनी से मिलने के स्थल को देखा।

इसी साल 29 अगस्त को मंदाकिनी में समुद्र तल से 135.200 मीटर की ऊंचाई तक रिकार्ड बाढ़ के बाद दैनिक जागरण ने चार दिवसीय समाचारीय शृंखला 'कुपित मंदाकिनी रोकी राह आई आफत' व इससे पहले गर्मी में 'संकट में मंदाकिनी' से मुद्दा उठाया था।

इसका संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने चित्रकूट पहुंचकर अतिक्रमण हटाने, स्थायी हल निकालने की बात कही थी। भोपाल से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक डा. एके विद्यार्थी, कौस्तुभ नारायण, वैज्ञानिक डा. अनूप चतुर्वेदी, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फार एनवायरमेंट मैनेजमेंट आफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स के वैज्ञानिक प्रभारी डा. फैयाज खुदसर, आइआइटी के पूर्व प्रोफेसर एके गोसाईं, पूजा सिंह, प्रभाकर शुक्ला, सार्थक संस्था भोपाल के परियोजना निदेशक, अंतरराष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान के प्रतिनिधि, परिषद सदस्य इम्तियाज अली, केंद्रीय भूजल बोर्ड भोपाल के डा. राकेश सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के सहायक अभियंता दीनदयाल, दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के बसंत पंडित, डीएफओ प्रत्यूष कटिहार व एसडीएम कर्वी अजय यादव के साथ जिलाधिकारी ने नदी की स्थिति समझी।

तय हुआ कि विशेषज्ञ नदी की ऊंचाई, जल प्रवाह, भूजल स्तर, जल स्रोतों व निकासी की दिशा का विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे। नदी में मिलने वाले नालों के उद्गम, प्रवाह व निकासी मार्ग का अध्ययन होगा। इससे बारिश में नदी में कहां से कितना पानी पहुंचता है, ये पता चलेगा। किन स्थानों पर निकासी बाधित होने से जलस्तर बढ़ता है। इसी आधार पर नदी का वैज्ञानिक माडल तैयार किया जाएगा, जिससे बाढ़ की स्थिति का बेहतर आकलन हो सके।