चित्रकूट में महिला की हत्या कर चेहरा पत्थर से कुचला, शव के किए कई टुकड़े

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। करीब 25 वर्षीय महिला की हत्या करने के बाद उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया और शव के कई टुकड़े कर दिए। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे बरगढ़ थाना क्षेत्र के कंधरा गांव के पास बरगढ़-डभौरा मार्ग किनारे क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई।

शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या करने के बाद पहचान मिटाने के इरादे से शव यहां लाकर दो दिन पहले फेंका गया है। चौकीदार की सूचना पर बरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। महिला के शरीर पर साड़ी मिली है। हालांकि, इससे उसकी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिला की शिनाख्त करना है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस सीओ फहद अली ने बताया कि शव बरगढ़-डभौरा मार्ग पर मध्य प्रदेश की सीमा से करीब 500 मीटर पहले मिला है। आशंका है कि महिला की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और शव यहां लाकर फेंका गया। संभावना जताई जा रही है कि महिला रीवा जिले की हो सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने पहचान के लिए शव की फोटो आसपास के थानों और सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रसारित की है।