चित्रकूट में जलनिकासी बंद होने से डूबी धान की फसल, भाकियू ने दी धरने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। तालाब की जलनिकासी व्यवस्था बंद होने से सिकरी अमान ग्राम पंचायत में करीब 40 से 45 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरने से धान की फसल खराब हो रही है और रबी की बोआई भी प्रभावित है। समस्या से परेशान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को राजापुर तहसील में ज्ञापन सौंपकर पानी की शीघ्र निकासी की मांग की।

तहसील अध्यक्ष जसवंत सिंह चौहान के मुताबिक, ग्राम पंचायत सिकरी अवान स्थित सुगंधा तालाब का वर्ष 2022 में लघु सिंचाई विभाग ने सुंदरीकरण कराया था। इस दौरान तालाब की जलनिकासी व्यवस्था बंद कर दी गई। किसानों ने बताया कि इस वर्ष अधिक वर्षा से तालाब पूरी तरह भर गया और निकासी का रास्ता बंद होने के कारण पानी आसपास के खेतों में फैल गया।