चित्रकूट में मिट्टी का टीला धंसा, चाची-भतीजी दबी; ग्रामीणों ने बचाया

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पहाड़ी थाना क्षेत्र के कहेटा माफी गांव में गुरुवार सुबह करीब आठ बजे मिट्टी लेने गईं चाची-भतीजी टीला धंसने से दब गईं। दोनों महिलाएं मंदाकिनी नदी पुल के पास ग्रामीणों की ओर से पहले से खोदी गई गहरी खदान में मिट्टी निकाल रही थीं।

इसी दौरान ऊपर का बड़ा हिस्सा भरभराकर दोनों के ऊपर गिर गया। चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी हटाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में दोनों को अंदरूनी चोटें आई हैं और उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में उपचार चल रहा है।

ग्राम कहेटा माफी के पूर्व प्रधान रामकिशोर की पुत्री और उनके छोटे भाई की पत्नी घर में इस्तेमाल के लिए मिट्टी लेने गई थीं। ग्रामीण महिलाओं ने मंदाकिनी किनारे मिट्टी निकालने के लिए जगह-जगह काफी गहराई तक लंबी सेंध बना रखी थी। दोनों उसी के अंदर बैठकर मिट्टी खोद रही थीं।