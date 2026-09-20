चित्रकूट में 3.5 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें, जिले के 1000 बच्चों को स्कूल जाने के लिए मिलेंगी पक्की रोड

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने के दिन बहुरने वाले हैं। बारिश में कीचड़ और पानी भरे मार्ग से विद्यालय जाना मजबूरी बन जाती है। बरसात में फिसलन भरे रास्ते में बच्चे के गिरकर चोटिल होने का खतरा बना रहता है।

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग की पहल पर जिले के14 परिषदीय विद्यालयों के संपर्क मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू है। इससे लगभग एक हजार छात्र, छात्राओं को सुगम मार्ग मिलने से सहूलियत होगी। इन मार्गों को जिला पंचायत तीन करोड़ 50 लाख रुपये से पक्का करेगा। मानिकपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय गोपीपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है।