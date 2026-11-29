जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मऊ थाना क्षेत्र के मोहनी गांव में 21 वर्षीय गर्भवती विनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई। शरीर पर मामूली खरोंच के निशान मिले हैं, जबकि कोई गहरी चोट नहीं पाई गई।

शुक्रवार को विनीता का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। उसकी मां बच्ची देवी और पिता रामबाबू ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि पति पप्पू दहेज की खातिर विनीता को परेशान और पीटता था। उन्होंने आशंका जताई कि उसकी हत्या की गई है।