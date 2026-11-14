चित्रकूट में 400 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सके आठ पुलिसकर्मी, एसपी ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पुलिस की वर्दी पहनकर कानून-व्यवस्था संभालने वालों की शारीरिक चुस्ती भी ड्यूटी का अहम हिस्सा है, लेकिन शुक्रवार को पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड के दौरान आठ पुलिसकर्मी 400 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सके।

इस पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई। चार पुलिसकर्मियों ने अस्वस्थ होने की बात कही, जबकि शेष चार को चेतावनी दी गई। एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों की फिटनेस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

एसपी ने सबसे पहले परेड की सलामी ली और इसके बाद निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम कराया गया। साथ ही 400 मीटर की दौड़ कराकर उनकी शारीरिक क्षमता भी परखी गई। एसपी ने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है।

ऐसे में नियमित व्यायाम और दौड़ से शरीर को फिट रखना जरूरी है। पुलिसकर्मियों को अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। इसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन की परिवहन शाखा, डायल-112 कार्यालय, आवासीय परिसर, बैरक, सीपीसी कैंटीन, मंदिर, भोजनालय और आर्मरी का निरीक्षण किया।