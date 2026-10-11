चित्रकूट में झूरी नदी में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बोलेरो, दो लोगों की मौत; 4 घायल

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मध्य प्रदेश के नया गांव चित्रकूट थाना क्षेत्र में झूरी नदी के पास रविवार देर रात लगभग तीन बजे तीर्थयात्रियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। दो की हालत गंभीर है। सभी को जानकीकुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार हादसे में मृतकों की पहचान सुनील गुप्ता (50) पुत्र मूलचंद गुप्ता निवासी द्विवेदी नगर, गल्ला मंडी कानपुर, थाना नौबस्ता, जिला कानपुर और हिमांशु सिंह सेंगर (30) पुत्र स्व. दिनेश सिंह सेंगर निवासी गंगापुर कॉलोनी, यशोदा नगर कानपुर के रूप में हुई है।