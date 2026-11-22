जागरण संवाददाता, चित्रकूट। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत शनिवार को बछरन स्थित श्री हरिमोहन सिंह इंटर कालेज में विद्यार्थियों को पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराया गया। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई और क्षेत्रीय अभिलेखागार प्रयागराज की ओर से छायाचित्र व अभिलेख प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें प्राचीन शैलचित्रों से लेकर मंदिरों, दुर्गों और उत्खनन में मिले पुरातात्विक अवशेषों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

प्रदर्शनी में मातृ देवी के प्राचीन प्रतीक, लहरादेवा, मल्हार और हुलासखेड़ा के उत्खनित अवशेषों के साथ कौशांबी, कुशीनगर और जाजमऊ के पुरातात्विक साक्ष्य शामिल रहे। इसके अलावा चुनार दुर्ग, कर्दमेश्वर महादेव, सारनाथ मंदिर, गुरुधाम मंदिर और गोवर्धन की छतरियों सहित कई ऐतिहासिक स्थलों के छायाचित्र प्रदर्शित किए गए।

इस दौरान ‘हमारी विरासत, हमारा गौरव’ विषय पर चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। चित्रकला में काजल चौधरी ने प्रथम, वंदना ने द्वितीय और अंजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंजलि मिश्रा और नम्रता को सांत्वना पुरस्कार मिला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 20 विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया गया।